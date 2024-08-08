Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi Kampında Gençler Buluştu

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi kampına katılan gençler ateşinin başında buluştu.

Bilecik Pelitözü Gölpark'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yeşilay Şubesi tarafından 'Gençlik Kampı' düzenlendi. Gençlik kampına katılan gençler ateş başında çay ve kahve keyfi yaparak sohbet ettiler. Ardından gençlerin sohbetine Vali Şefik Aygöl ve eşi Nazlı Aygöl katıldı. Gençlerle kamp ateşinin başında sohbet eden Vali Aygöl, isteklerini ve taleplerini dinledi. Özel bireylerle birlikte katılan Vali Aygöl, bu sıcak akşamda birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. - BİLECİK