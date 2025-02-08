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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Ramazan Demir Dönemi Başladı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Ramazan Demir Dönemi Başladı
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Ramazan Demir, yeni projelerle ildeki spor potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüm görevine geçtiğimiz günlerde atanan Ramazan Demir göreve başladı.

20 Nisan 2020 tarihinde Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Yasin Özdemir geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanmıştı. Yerine Ardahan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir atanırken, Demir dün göreve başladı. Demir, Bilecik'te de gençlik ve spor alanında yeni projeler hayata geçirerek ilimizin spor potansiyelini en üst düzeye çıkarmayı hedeflediğini vurguladı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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