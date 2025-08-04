Bilecik Gençlik Merkezi'nde Faaliyetler İncelendi

Bilecik Gençlik Merkezi'nde Faaliyetler İncelendi
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Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen faaliyetleri inceledi ve gençlerin taleplerini dinleyerek projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, Bilecik Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında Gençlik Merkezi personeli ve öğrencilerle bir araya gelen Demir, atölyeleri ve sosyal alanları gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Gençlerle yakından ilgilenen Demir, onların talep ve önerilerini dinledi, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ziyaretin sonunda Demir, gençlik merkezlerinde yürütülen çalışmaların önemine vurgu yaparak, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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