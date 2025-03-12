Bilecik, Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Bilecik, Türkiye'nin en büyük motokros sahalarından biri olan Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağına ev sahipliği yapacak

Bilecik, Türkiye'nin en büyük motokros sahalarından biri olan Endurobil 365 ExtremPark, 19-20 Nisan tarihlerinde 'Enduro ve ATV Türkiye Şampiyonası 1. Ayağı'na ev sahipliği yapacak. Bilecik Valisi Şefik Aygöl, şampiyona öncesinde parkurda yapılan hazırlıkları yerinde incelerken, Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcular, zorlu parkurda kıyasıya bir mücadele vereceğini söyledi. Aygöl, Bilecik'in adrenalin ve hız tutkunlarının büyük heyecanla beklediği bu organizasyon, sporseverlere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlandığını da sözlerine ekledi. - BİLECİK