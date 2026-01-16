Haberler

Bilecik’e 800 Milyon TL Yatırım

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bilecik'e 800 milyon TL'lik dev yatırım yapıldığını açıkladı.

Başkan Yıldırım, Bilecik'te bir süredir yürütülen çalışmaların neticesinde "Kızıldamlar-Yeniköy-Küre Sulama Hattı" projesi, 800 milyon TL yatırım bedeliyle ihale sürecine alındığını söyledi. Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte tarımsal üretimin artırılması ve sulama altyapısının güçlendirilmesi hedeflendiğini sözlerine ekleyen Yıldırım, açıklamasına çöyle devam etti;

"Bu proje masa başında yazılmış bir dosya değil, sahada dinlenen çiftçinin, tarlada verilen emeğin karşılığıdır. İl teşkilatı olarak süreci kararlılıkla takip ettik ve somut bir aşamaya taşıdık. Üretimi büyüten, toprağa sahip çıkan bu anlayışla Bilecik için çalışmaya devam edeceğiz. Projeye destek veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı ve Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'e teşekkür ederim." - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
