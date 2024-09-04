Bilecik Defterdarı olarak atanan Bekir Şahin göreve başladı

Bilecik Defterdarı olarak atanan Bekir Şahin görevine başladı.

2022 yılında Bilecik Defterdarı olarak göreve başlayan Ali Aykaş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Hazine ve Maliye Uzmanı olarak atandı. Aykaş'ın yerine İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığında görevli Bekir Şahin atandı. Şahin, ilk ziyaretini Vali Şefik Aygöl'e gerçekleştirdi. Vali Aygöl, Şahin'e yeni görevinde başarılar diledi. - BİLECİK