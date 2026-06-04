ASKF Başkanı Tosun'dan Emniyet Müdürü Çağlar'a anlamlı buluşma

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Nusret Tosun ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede kentteki amatör spor faaliyetleri, kulüplerin çalışmaları ve sporun gelişimine yönelik konular ele alındı. Sporun gençler üzerindeki etkisi ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Program kapsamında ASKF Başkanı Nusret Tosun tarafından İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar'a plaket takdim edildi.

Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı