BİK Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Oldukça Samimi bir ortamda geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden GSİM Müdürü Çakmur, "İl Müdürlüğü olarak Basın İlan Kurumu Erzurum Şube Müdürümüz Tahsin Şahin'i ağırladık. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

BİK Şube Müdürü Tahsin Şahin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a, Bir Medeniyetin varoluş mücadelesi Taksim Camii basından ikdibaslar adlı kitabı hediye etti. - ERZURUM