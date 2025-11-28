Haberler

BİK Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u Ziyaret Etti

BİK Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u Ziyaret Etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BİK Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu ve ziyaret sırasında 'Bir Medeniyetin varoluş mücadelesi' adlı kitabı hediye etti.

BİK Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Basın İlan Kurumu (BİK) Erzurum Şube Müdürü Tahsin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'u ziyaret etti. Oldukça Samimi bir ortamda geçen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden GSİM Müdürü Çakmur, "İl Müdürlüğü olarak Basın İlan Kurumu Erzurum Şube Müdürümüz Tahsin Şahin'i ağırladık. Kendisine nazik ziyaretleri için teşekkür ederiz" dedi.

BİK Şube Müdürü Tahsin Şahin, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'a, Bir Medeniyetin varoluş mücadelesi Taksim Camii basından ikdibaslar adlı kitabı hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kocaeli açıklarında Kairos isimli tankerde patlama

Kocaeli açıklarında tankerde şiddetli patlama! Ekipler bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Söylemezsem Olmaz'da kriz! Lerzan Mutlu ani bir kararla programı bıraktı

Canlı yayında büyük kriz! "Bana göre değil" deyip programı bıraktı
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Sevgilisine yaralı halde 21 gün tecavüz eden sanığa istenen ceza
Kendi oğlunu oyuna alan Robin van Persie hayatının şokunu yaşadı

Kendi oğlunu forvete alınca neye uğradığını şaşırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı

Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Deterjan kabındaki sosu çiğköfteye döken işletmeye ağır ceza

Çiğköfteciye bu rezilliğinin bedeli ağır oldu
Papa 14. Leo İznik'te! Tarihi bazilikada 1700 yıl sonra ayin yaptı

İznik'te tarihi ayin! Yüzlerce yıl sonra ilk kez birlikte dua ettiler
Çin'deki AVM'de noel ağacı alev aldı

Herkes korkuyla kaçıştı, AVM'de noel ağacı cayır cayır yandı
Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko

Derin Talu'dan vahim sözler: Hepsi çirkin ya da şişko
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...

Kaos kapıda! Türkiye'deki 300 bin restoran resmen kazan kaldırdı
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Mustafa Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım: Son zamanlarda...

Sarıgül'ün gelininden dedikoduları doğrulayan paylaşım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.