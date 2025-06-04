Beyşehir'de Kurban Bayramı Öncesi Gıda Denetimleri Artırıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde gıda üretimi ve satışı yapılan iş yerlerinde denetimler artırıldı.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gıda kontrol ekiplerince ilçe genelinde faaliyet gösteren gıda üretim tesisleri ile iş yerlerinin denetlendiği belirtildi. Açıklamada; Tarım ve Orman Bakanlığının gıda kontrol planı çerçevesinde işletmelerde üretilen ve satışı yapılan ürünlerden analiz yaptırılmak üzere numuneler de alındığına vurgu yapılarak, "Denetimlerde, işletmelerin hijyen şartlarına, ürün ve malzemeleri saklama şartlarına, çalışanların kişisel hijyenleri, satış ve sunumda kullanılan alet ve ekipmanların uygunluğu kontrol edilmiştir. Güvenilir ve sağlıklı gıda arzının sağlanması için ilçemiz sınırları içerisindeki tüm gıda üretim ve satış yerleri risk esaslarına göre kesintisiz olarak denetlenmektedir. Vatandaşlarımız gerek toplu tüketim yerlerinde, gerek alışveriş yaptığı noktalarda karşılaştıkları herhangi bir problemle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımıza ait 174 Alo Gıda hattını arayabilirler" denildi. - KONYA