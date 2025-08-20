Beylikova'da Genel Tarım Sayımı'na Çiftçi İlgisi

Beylikova'da Genel Tarım Sayımı'na çiftçiler yoğun ilgi gösteriyor, Yetkililer anketlerin vakit kaybetmeden yapılmasını istedi.

Beylikova'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Genel Tarım Sayımı çalışmaları sürüyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan sayım faaliyetlerine çiftçilerin yoğun ilgi gösterdiği bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sayımın çok iyi bir şekilde ilerlediğini belirterek, tarımsal verilerin geleceğe ışık tutması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Yetkililer ayrıca, ilerleyen günlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçebilmek için çiftçilerin vakit kaybetmeden İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne giderek sayım anketlerini yaptırmaları gerektiğini hatırlattı. Elde edilecek verilerin hem Beylikova'da hem de Türkiye genelinde tarım politikalarının planlanmasına önemli katkılar sağlayacağı kaydedildi. - ESKİŞEHİR