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Betül Sarfın, Taekwondo'da Balıkesir İkincisi Oldu

Betül Sarfın, Taekwondo'da Balıkesir İkincisi Oldu
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Balıkesir Lisesi öğrencisi Betül Sarfın, taekwondo branşında gösterdiği performansla Balıkesir ikincisi olmayı başardı. Okulunu ve arkadaşlarını gururlandıran Betül'ün azmi ve disiplini takdir topladı.

Balıkesir Lisesi öğrencisi Betül Sarfın, taekwondo branşında gösterdiği üstün performansla Balıkesir ikincisi oldu. Azmi, disiplini ve mücadeleci ruhuyla dikkat çeken Betül, rakiplerini geride bırakarak kürsüde yerini aldı.

Okulunu en iyi şekilde temsil eden Betül Sarfın, bu başarısıyla hem Balıkesir Lisesi'nin spordaki kararlı duruşunu ortaya koydu hem de arkadaşlarına ilham kaynağı oldu.

Okul idarecileri, yaptıkları açıklamada, "Başarılarıyla hem okulunu hem de ailesini gururlandıran Betül'ü yürekten kutluyor, yolunun açık olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verdi. Betül Sarfın'ın elde ettiği bu başarı, okulunda büyük sevinçle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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