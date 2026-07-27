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Besni’de Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri İçin Futbol Turnuvası Başladı

Besni’de Yaz Kur’an Kursu Öğrencileri İçin Futbol Turnuvası Başladı
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Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü ve Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yaz Kur’an kursu öğrencilerine yönelik futbol turnuvası düzenlendi. 7-10 ve 11-15 yaş kategorilerinde 36 takımın yer aldığı turnuva, çocukların sosyal ve sportif gelişimini desteklemeyi amaçlıyor. İlçe Müftüsü Sabri Erçek, etkinliğin manevi ve fiziksel gelişime katkı sunduğunu belirtti. Final maçı 3 Ağustos 2026’da oynanacak.

Adıyaman Besni İlçe Müftülüğü ile Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğinde, ilçedeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler arasında düzenlenen futbol turnuvası başladı.

Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla organize edilen turnuva, 7-10 yaş ve 11-15 yaş olmak üzere iki farklı yaş kategorisinde gerçekleştiriliyor.

Toplam 36 takımın mücadele edeceği turnuvada öğrenciler, centilmence rekabet ederek şampiyonluk için ter dökecek.

Turnuvanın açılışında konuşan Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek, yaz Kur'an kurslarının yalnızca dini eğitim verilen ortamlar olmadığını belirterek, öğrencilerin sosyal ve sportif faaliyetlerle de desteklenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Erçek, "Çocuklarımızın hem manevi hem de fiziksel gelişimlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Bu tür organizasyonlarla öğrencilerimiz kardeşlik, birlik ve dayanışma duygularını pekiştirirken, yaz tatillerini de verimli bir şekilde değerlendirme imkanı buluyor. Turnuvaya katılan tüm yavrularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Besni İlçe Müftüsü Sabri Erçek ile Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Metehan Adıgüzel, turnuvanın çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmelerine katkı sağlamasının yanı sıra dostluk, dayanışma ve fair-play anlayışını pekiştirmeyi amaçladığını belirtti.

Turnuva 3 Ağustos 2026 saat 19: 00'da oynanacak final maçı ile son bulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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