Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybeden marangoz son yolculuğuna uğurlandı

Beşiktaş'ta yangın faciasında hayatını kaybedenlerden biri olan 19 yaşındaki marangoz Onur Aladağ, son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi'nde bulunan 16 katlı binanın zemin katındaki eğlence mekanında tadilat çalışmaları esnasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti.

Çıkan yangında hayatını kaybedenlerden biri olan marangoz Onur Aladağ'ın (19) cenazesi, Sarıyer Cumhuriyet Mahallesi Mekke Nur Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine ailesi ve sevenleri katıldı.

"Ekmek parası kazanmak için marangozluk yapıyordu"

Aladağ'ın eniştesi Mehmet Akkuş, "Hepimizin başı sağ olsun. Onur yeğenim de yeni işe girmişti. Ekmek parası kazanmak için marangozluk yapıyordu. Yangının olduğu yerde tadilat işleri için çalışmaya gitmişti. 19 yaşında pırıl pırıldı" dedi. - İSTANBUL