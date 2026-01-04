BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı: "En Düşük Emekli Maaşı Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılmalı"

Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, "asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini ifade ettiklerini" bildirerek, "En düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini söylüyoruz" dedi.

BBP'nin Bilecik 5. Olağan İl Kongresi yapıldı. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki kongrede, Gökmen Apar, bir kez daha il başkanı seçildi.

Kongreye katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Alfatlı, yaptığı konuşmada şunları ifade etti:

"2025 yılında ciddi anlamda ekonomik sıkıntılar yaşadık. Daha öncesinde de yaşadık. Milyonlarca asgari ücretle çalışan insanlarımız var. 2024 yılında enflasyon yüzde 45-50 bandındaydı. Asgari ücrete ne zam yapıldı? Yüzde 30. Bir kere oradan yüzde 15-20 asgari ücretlilerin bir alacağı var. 2024'ten bahsediyorum.

Geldik 2025 yılına. Yarın enflasyon rakamları açıklanacak, resmi rakamlardan bahsediyorum. Enflasyon rakamları yüzde 31 civarında. Ama hayat pahalılığı böyle mi? Asgari ücrete yüzde 27 zam yapıldı. Biz asgari ücrete en az yüzde 50 zam yapılması gerektiğini ifade ettik. Asgari ücret 22 bin 104 liradan 28 bin 75 liraya çıktı. 'Daha önce verilmemiş olan o emeğin karşılığını verin, yüzde 50 artış yapın. Asgari ücret 33 bin lira olsun' diye hükümete söyledik.

"En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çıkmalı"

Bakınız, açlık sınırı aralık ayında 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırı 98 bin 188 lira. Şimdi 16 bin 881 lira emekli maaşıyla yıllarca çalışmış, sigorta primi ödemiş insanlarımızı açlığa mahkum etmek asla doğru değildir. Bizler en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkartılması gerektiğini söylüyoruz. Bilecik'ten bunu haykırıyoruz.

Sadece faize Türkiye'nin 2026 yılında ödeyeceği pay 2 trilyon 742 milyar Türk lirası. Şu anda konuşmama başlamamdan bir dakika süre geçmiştir. Arada geçen bir dakikada biz faizcilere, tefecilere, borç verenlere, devlete borç verenlere ödediğimiz rakam 5 milyon 150 bin lirdır Her dakikada 5 milyon 150 bin lirayı faizcilere, tefecilere ödüyoruz."

Alfatlı, ABD'nin Venezuela'ya saldırısına ilişkin de, "Nerede bir mazlum varsa, nerede bir Müslüman varsa, nerede bir mazlum coğrafya varsa onun kanını akıtmakta beis görmeyen emperyalist devlet ABD bir operasyon yaptı. Bizler bunun doğru olmadığını, artık hukukun ve insanlığın sonunun geldiğini de ifade ediyoruz. Birileri, 'Bizim sınırlarımız dışında, bundan ne olabilir?' diyebilirler. Bu konu, özellikle ABD gibi emperyalist, bölücü ve sömürücü ülkelerin nereye kadar gidebileceklerinin de bir göstergesidir" dedi.