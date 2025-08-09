Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası 2025 Sezonu Tamamlandı

Düzce (İHA) – Düzce'nin Bayramcı Köyü'nde 2004 yılından bu yana düzenlenen ve köyler arası dayanışmanın arttırılmasını hedefleyen Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası 2025 İhsan Çetin Sezonu tamamlandı. Turnuvada dereceye giren takımlara Düzce Valisi Selçuk Aslan plaket ve hediye takdim etti.

Düzce'nin Bayramcı Köyü'nde köy sakinleri 2004 yılında köyde ikamet eden vatandaşlar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması için köy içi voleybol turnuvası düzenlemeye başladılar. Turnuva bir süre sonra köy sınırlarını aştı ve çevre köylerin takımları da voleybol etkinliğine katılmaya başladılar. 18 yıldır Düzce ve çevre illerdeki köylerin takımlarının da katıldığı turnuva bu yıl geçmiş dönemde Düzcespor Başkanlığı yapan ve yerel basında da çeşitli basın kuruluşlarında köşe yazan İhsan Çetin anısına yapıldı.

Bu yıl düzenlenen ve 14 Temmuz 2025 tarihinde başlayan Bayramcı Köyü Voleybol Turnuvası final maçı 8 Ağustos 2025 tarihinde yapıldı. Tahirağa Köyü ile Blevus takımının karşı karşıya geldiği maçta Tahirağa Köyü maçı kazanarak turnuva şampiyonu oldu. Maç sonuçlarına göre turnuvada ikinci sırada Blevus takımı, üçüncü sırada ise Abhaz Gençlik takımı yer aldı. Turnuvanın final maçını Düzce Valisi Selçuk Aslan'da izledi. Aslan, turnuva sonunda ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyalarını verdi. Aslan, turnuvanın önemine değinerek, "Köyler arası birlik ve kaynaşmaya vesile olan turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Takımlara da başarılar diliyorum" dedi. - DÜZCE