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Bayram Tıraşı Son Güne Kaldı, Kuaförler Yoğun Çalıştı

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Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan vatandaşlar, bayramı kuaför salonlarında karşılamak zorunda kaldı. Berberler, yoğun iş temposuyla vatandaşların mağduriyetini gidermeye çalıştı.

Saç tıraşını son güne bırakanlar bayrama berber dükkanlarında girdi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bayram tıraşını son güne bırakan bazı vatandaşlar bayramı kuaför salonlarında karşıladı.

Kentte bayram tıraşını arefe gününe erteleyenler bayramı berber ve kuaför salonlarında karşılaşmak zorunda kaldı. Berber esnafı arefe günü açtıkları dükkanlarını bayramın ilk gününün sabahına kadar açık tuttu. Berber esnafı vatandaşları mağdur etmemek bayrama tıraşlı girmek isteyenler için yoğun mesai harcadı.

Berber esnaflarından İdris Altıkulaç, işlerin çok yoğun olduğunu ifade etti. Altıkulaç ayrıca vatandaşlara bir dahaki bayramlarda tıraşlarını son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Bayram Tıraşı Son Güne Kaldı, Kuaförler Yoğun Çalıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KADİR HAN ÇAKIR - Yerel
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