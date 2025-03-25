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Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı

Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yapıldı
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İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ramazan Bayramı öncesinde Acarlar Mahallesi'nde zincir marketler ve unlu mamuller üretim yerlerinde gıda güvenliği için denetim gerçekleştirdi. Hijyen şartları ve ürünlerin son kullanım tarihleri titizlikle incelendi.

İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi Acarlar Mahallesi'nde zincir marketler ve unlu mamuller üretim yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Bayram dönemi öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, hijyen şartları, ürünlerin son kullanım tarihleri ve üretim süreçleri titizlikle incelendi. Ekipler, işletmelerdeki temizlik, depolama şartları ve çalışanların hijyen kurallarına uyumu konusunda da kontroller yaptı. Bu tür denetimlerin, bayramda vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıda tüketimini sağlamak için büyük önem taşıdığı vurgulayan ekipler diğer mahallelerde de denetimlerin devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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