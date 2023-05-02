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Bayırköy Belediyesi hasta nakil aracı her yerde

Bayırköy Belediyesi hasta nakil aracı her yerde

Yerel Haberler

Bayırköy Belediyesine ait hasta nakil aracı geçtiğimiz gün oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü-Söğütspor maçında hazırda bulundu.

Bayırköy Belediyesine ait hasta nakil aracı geçtiğimiz gün oynanan 1969 Bilecik Spor Kulübü-Söğütspor maçında hazırda bulundu.

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonu ile BAL temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü geçtiğimiz gün Şeyh Edebali Üniversitesi Stadı'nda baraj maçında karşı karşıya geldi. Maç öncesi Bayırköy Belediyesine ait hasta nakil aracı muhtemel bir sakatlanmaya karşı futbolcuları hastaneye götürmeye hazırda bulundu. Maçta her hangi bir hastanelik bir sakatlanma olmazken, araçta 2 görevli hazırda bulundu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bayırköy Bilecik Yerel Haberler

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