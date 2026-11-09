Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bayburtlu Zahit Çağlar, dünya şampiyonasında 90 kiloda çifte madalya kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburtlu Zahit Çağlar, dünya şampiyonasında 90 kiloda çifte madalya kazandı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar, Hindistan'daki 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda 90 kiloda sol kolda ikinci, sağ kolda şampiyon olarak çifte madalya kazandı. Rakibiyle mücadelesi görüntülere yansıdı.

Hindistan'da düzenlenen 2026 Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda iki madalya birden kazanan Bayburtlu milli sporcu Zahit Çağlar'ın rakibiyle karşı karşıya geldiği anlar görüntülere yansıdı.

Bayburt Çelik Bilek Spor Kulübü sporcusu Çağlar, Yeni Delhi'de gerçekleştirilen şampiyonada Kıdemli Genç Erkekler 90 kilo kategorisinde mücadele etti. Sol kolda dünya ikinciliği elde eden Çağlar, sağ kolda ise rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Şampiyonada rakibiyle masada kıyasıya mücadele eden Çağlar, performansıyla takdir topladı. Hem altın hem de gümüş madalya kazanan Çağlar, dünya şampiyonasını çifte madalyayla tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beşiktaşlılar kızacak! Vincenzo Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı15

Beşiktaşlılar kızacak! Italiano, Süper Lig'in en iyi takımını açıkladı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amsterdam’da dördüncü “Kırmızı Çizgi” gösterisine 200 binden fazla kişi katıldı21

Görüntüler Avrupa'nın orta yerinden
Rojin Kabaiş’in amcasına İstanbul’da maskeli saldırı! 'Davayı bırakın' tehdidi savurdular

Rojin Kabaiş'in ailesi bu kez saldırıyla sarsıldı: Davadan çekilin
İrfan Saraloğlu, Galatasaray'ın Amed'i yendiği maçın ardından soluğu orada aldı

Amedspor'u yendikleri maçın ardından soluğu orada aldı
Trump yenilginin faturasını kesti: İsrail'e karşı büyük hoşnutsuzluk var

Seçim hezimeti ayarları bozdu! Trump'tan canlı yayında bomba itiraf
Poku'dan Trossard'ı kızdıran hareket

Sinirlenmesin de ne yapsın? Takım arkadaşı, Trossard'ı epey kızdırdı
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız'dan yeni iş hamlesi: Yapım şirketi kurdu

Tatlıses'in eski eşinden yeni iş hamlesi! Rotayı değiştirdi
Kayseri'de polisten kaçan sürücünün savunması: Aracım trafikten men'di! 635 bin TL ceza kesildi

Polisten kaçtı, 635 bin lira ceza yedi! Savunması pes dedirtti