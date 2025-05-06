Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

Bayburt'un Tandır Ustası Recai Purutoğlu'na Vali Ziyareti

Bayburt'un Tandır Ustası Recai Purutoğlu'na Vali Ziyareti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 45 yılı aşkın süredir tandır işiyle meşhurluk kazanan Recai Purutoğlu, Vali Mustafa Eldivan ve eşi tarafından atölyesinde ziyaret edildi. Usta, Türkiye'nin çeşitli illerine tandır sevkiyatı gerçekleştiriyor.

Bayburt'ta 45 yılı aşkın zamandır tandır işiyle uğraşan, Türkiye'nin çeşitli illerine tandır sevkiyatı gerçekleştiren kentin tek tandır ustası Recai Purutoğlu'nu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan atölyesinde ziyaret etti.

Bayburt'un kültürel mirasını yaşatan tandır ustası Recai Purutoğlu'nun elinde şekillenen tandırlar, farklı illere gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. Bayburt'tan yola çıkarılan tandırlar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Van, Trabzon, Erzincan, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline talebe göre hazırlanarak ulaştırılıyor. Usta Purutoğlu'nu atölyesinde ziyaret eden Vali Eldivan, Purutoğlu'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı. 2020 yılında Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Recai Purutoğlu'nun geleneksel tandır üretim sürecini eşi Meltem Eldivan ile birlikte yerinde inceleyen Vali Eldivan, Purutoğlu'na özverili çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, Bayburt kültürüne kattığı değer için teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakırköy Musiki Konservatuarı Vakfı usulsüzlük iddialarıyla gündemde

Ünlü vakıf usulsüzlük iddialarıyla gündemde
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi

Dünyada yedinci vaka! Eymen bebek tıp literatürüne girdi
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.