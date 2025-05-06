Bayburt'un Tandır Ustası Recai Purutoğlu'na Vali Ziyareti

Bayburt'ta 45 yılı aşkın zamandır tandır işiyle uğraşan, Türkiye'nin çeşitli illerine tandır sevkiyatı gerçekleştiren kentin tek tandır ustası Recai Purutoğlu'nu, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan atölyesinde ziyaret etti.

Bayburt'un kültürel mirasını yaşatan tandır ustası Recai Purutoğlu'nun elinde şekillenen tandırlar, farklı illere gönderilmek üzere hazır hale getiriliyor. Bayburt'tan yola çıkarılan tandırlar, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Van, Trabzon, Erzincan, Erzurum başta olmak üzere Türkiye'nin birçok iline talebe göre hazırlanarak ulaştırılıyor. Usta Purutoğlu'nu atölyesinde ziyaret eden Vali Eldivan, Purutoğlu'nun çalışmaları hakkında bilgi aldı. 2020 yılında Türkiye'de Yılın Ahisi seçilen Recai Purutoğlu'nun geleneksel tandır üretim sürecini eşi Meltem Eldivan ile birlikte yerinde inceleyen Vali Eldivan, Purutoğlu'na özverili çalışmalarında kolaylıklar dileyerek, Bayburt kültürüne kattığı değer için teşekkür etti. - BAYBURT