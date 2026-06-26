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Bayburt TSO'da dijital dönüşüm projesi başlıyor

Bayburt TSO'da dijital dönüşüm projesi başlıyor
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KUDAKA destekli projeyle Bayburt TSO'nun belge yönetimi, yazışma ve arşiv süreçleri dijitalleştirilecek. 6 aylık çalışmayla mobil uyumlu altyapı kurulacak.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen projeyle, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) belge yönetimi, yazışma ve arşiv süreçleri dijital ortama taşınacak.

Bayburt TSO'nun 'Dijital Oda Dijital Ticaret' projesi için destek sözleşmesi imzalandı.

KUDAKA tarafından desteklenen proje, TSO'nun kurumsal işleyişinde dijital altyapının güçlendirilmesini kapsıyor. Çalışmayla belge yönetimi, resmi yazışmalar ve arşivleme işlemleri daha hızlı ve güvenli şekilde yürütülecek.

6 ay sürecek proje kapsamında mobil uyumlu dijital altyapı kurulacak. Yeni sistemle kurum içi iş süreçlerinde verimlilik artırılacak, kurumsal hafıza güvenli biçimde korunacak.

Projenin tamamlanmasıyla TSO üyelerine sunulan hizmetler daha erişilebilir, hızlı ve şeffaf hale getirilecek. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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