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Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü'ne Fatma Akgül atandı

14 Aralık 2023 08:28 Güncelleme: 08:30 Abone Ol

Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak çalışan Fatma Akgül, Ticaret Bakanlığı tarafından Bayburt İl Müdürlüğü'ne vekaleten atandı ve görevine başladı.