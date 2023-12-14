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Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü'ne Fatma Akgül atandı

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Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak çalışan Fatma Akgül, Ticaret Bakanlığı tarafından Bayburt İl Müdürlüğü'ne vekaleten atandı ve görevine başladı.

Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü'ne atanan Fatma Akgül, bugün görevine başladı.

İl Müdürü Erkan Zengin'in Kariyer Uzmanı ünvanı ile Ankara'ya görevlendirmesinin ardından Bayburt Ticaret İl Müdürlüğü görevine Fatma Akgül getirilmişti. Kütahya Ticaret İl Müdürlüğü'nde Şube Müdürü olarak çalışırken, Ticaret Bakanlığı'nca Bayburt İl Müdürlüğü'ne vekaleten atanan Fatma Akgül görevine başladı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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