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Bayburt'tan Gençler Bitlis Ahlat'a Tarih ve Kültür Kampına Uğurlandı

Bayburt'tan Gençler Bitlis Ahlat'a Tarih ve Kültür Kampına Uğurlandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları kapsamında Bayburt'tan 16-25 yaş arasındaki öğrenciler, Bitlis Ahlat'a uğurlandı. Öğrenciler, Ahlat'ın tarihi mekanlarını gezerek tarih bilinci kazanacaklar.

Medeniyet, tarih, kültür kampları kapsamında Bayburt'tan öğrenciler Bitlis Ahlat'a uğurlandı. Öğrenciler, Bitlis'in tarihi mekanlarını, Ahlat'ın tarihi dokusunu gezerek, gözlemleyebilecek.

Gençlerin tarih bilinci kazanmalarını sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları düzenleniyor. Bitlis Ahlat, Bursa Uludağ, Çanakkale Eceabat, Erzurum Aşkale, Hakkari Mergabütan, İstanbul Esenler ve Nevşehir Kapadokya'da düzenlenen kamplar kapsamında Bayburt'tan öğrenciler Ahlat'a yolcu edildi. Bayburt Gençlik Merkezi tarafından uğurlanan 16-25 yaş arasındaki gençlerin kamp programı, Ahlat kamp merkezinde gerçekleştirilecek. Bayburt'tan Bitlis'e doğru hareket eden öğrenciler, çok heyecanlı olduklarını söyleyerek, farklı bir medeniyeti, kültürü görecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirttiler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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