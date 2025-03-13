Bayburt'ta Zabıta Ekiplerinden Fırın Denetimi
Ramazan ayı boyunca Bayburt'ta gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri, fırınlar üzerinde gramaj ve hijyen kontrolleri yaptı. Fırıncı esnafına gerekli uyarılarda bulunuldu.
Bayburt'ta Ramazan ayı devam ederken, Zabıta Müdürlüğü ekipleri fırın denetimine çıkarak, gramaj ve hijyen kontrolleri gerçekleştirdi.
Kentteki fırınları kontrol eden zabıta ekiplerince gramaj ve hijyen denetimi yapıldı. Belirlenen gramajın altında ekmek ve pide satışının olamayacağını belirten zabıta ekipleri, fırıncı esnafına gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulundu. Ekiplerin, Ramazan ayı boyunca denetimlerine devam edeceği belirtildi. - BAYBURT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel