Bayburt'ta yüzde 70 hibeyle kurulan seralar üreticiye yeni imkan sağlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yüzde 70 hibe destekli sera projesi tamamlandı. Proje kapsamında üreticilerin modern sera imkanlarına kavuşması ve üretim kapasitelerinin artırılması, kentte örtü altı üretim altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.
Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin geliştirilmesi ve örtü altı yetiştiriciliğin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen yüzde 70 hibe destekli sera projesi tamamlandı.
Proje kapsamında üreticilerin modern sera imkanlarına kavuşması ve üretim kapasitelerinin artırılması için çalışma yürütüldü. Hibe desteğiyle hayata geçirilen seralar, kentte örtü altı üretim altyapısının güçlendirilmesine katkıda bulunacak.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, projenin tamamlanmasıyla üreticilere yeni imkanlar sunulacağını, üretimde verimliliğin artırılmasına ve kent tarımının gelişmesine katkı sağlanacağını kaydetti.