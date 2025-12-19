Bayburt'ta 25 av tüfeği ihale usulüyle satıldı
Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü tarafından el konulan 25 adet yivsiz av tüfeği, düzenlenen ihale ile satışa sunuldu. İhalede şartlar doğrultusunda satış işlemleri tamamlandı.
Bayburt Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) İl Müdürlüğü tarafından el konulan 25 adet yivsiz av tüfeğinin satışı gerçekleştirildi.
Devlet İhale Kanunu kapsamında pazarlık usulü ile satışa çıkarılan yivsiz av tüfekleri için ihale düzenlendi. İhale, DKMP İl Müdürlüğü toplantı salonunda komisyon huzurunda yapıldı.
İlanda yer alan şartlar doğrultusunda gerçekleştirilen ihale sonucunda, mülkiyeti kamuya geçen toplam 25 adet yivsiz av tüfeğinin satışı tamamlandı.
İhale bedeli üzerinden yasal oranda ayrıca yüzde 20 Katma Değer Vergisi (KDV), yüzde 0,948 oranında damga vergisi ve yüzde 0,569 oranında karar pulu bedeli alındı.
Satış işlemleri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirildi. - BAYBURT