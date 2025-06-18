Bayburt'ta Yem Bitkisi Ekimine Destek Saha Çalışmaları Başladı

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydıntepe ilçe tarım Orman Müdürlüğü, yem bitkisi ekim alanlarını belirlemek ve üreticilere destek olmak amacıyla saha çalışmalarına hız verdi.

Teknik ekipler, tarlaları gezerek hem ekim yapılan yerleri tespit ediyor, hem de çiftçilerle yüz yüze görüşmeler yapıyor. Yem bitkilerinin ekimini yerinde kontrol eden teknik ekipler, üreticilerle doğrudan iletişim kurarak, bilgilendirme faaliyetinde bulundu.

Yapılan saha çalışmalarıyla, yem bitkisi ekiminin doğru ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenirken, üreticilerin ihtiyaçları ve karşılaştıkları sorunlar da yerinde tespit ediliyor. - BAYBURT