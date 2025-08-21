Bayburt'ta Tarhun Kurutma Tesisi Açıldı

Bayburt'un Adabaşı köyünde kurulan Tarhun Kurutma Tesisi, tarhun bitkisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla üretim alanlarında incelemeler yapıldı. Tesisin, tarhun üreticilerine sağlayacağı katkılar ve geleceğe yönelik planlar konuşuldu.

Bayburt'un önemli yöresel ürünlerinden olan tarhun bitkisinin ekonomiye kazandırılması amacıyla hayata geçirilen Tarhun Kurutma Tesisi ve üretim alanlarında incelemeler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Diler Atayeter üreticilerle bir araya gelerek, tesisi ve üretim sahalarını gezdi.

Bayburt merkeze bağlı Adabaşı köyünde kurulan Tarhun Kurutma Tesisini ve Yedigözeler köyündeki tarhun üretim alanlarında incelemelerde bulunan Köse, üreticilerden tesisin işleyişi ve üretim süreçleri hakkında bilgiler aldı. Tesisin, tarhun bitkisinin işlenerek katma değerinin artırılması ve pazarlamasının kolaylaştırılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Üreticilerle yapılan istişarelerde, tesisin tarhun üreticilerine sağladığı katkılar ve geleceğe yönelik planlar ele alındı. Bölgenin önemli değerlerinden olan tarhunun, modern yöntemlerle işlenerek daha geniş kitlelere ulaştırılması hedeflenirken, bu tür projelerin yöresel ürünlerin tanıtımına da destek olduğu belirtildi. - BAYBURT

