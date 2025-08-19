Bayburt’ta Sanayi ve Ekonomi Hazırlık Toplantısı

Bayburt’ta Sanayi ve Ekonomi Hazırlık Toplantısı
Güncelleme:
Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapılan toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın ziyareti öncesinde Bayburt'un sanayi, ekonomi ve istihdam konuları ele alındı.

Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında hazırlık toplantısı yapıldı.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın 20 Ağustos Çarşamba günü Bayburt'a yapacağı ziyaret öncesinde, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilin sanayi, ekonomi ve kalkınma hamlesi kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde yer alan fabrikaların yatırımları ve istihdam konuları ele alındı. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
