Bayburt'ta Pazartesi Yoğun Trafik Sorunu

Bayburt'ta haftanın ilk iş günü olan Pazartesi, şehir merkezinde yoğun trafikle başladı. Özellikle kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren artan trafik yoğunluğuna, köylerden gelen vatandaşların yanı sıra, yaz dönemiyle birlikte memleketlerine dönen gurbetçilerin de eklenmesiyle kentte hareketlilik yaşandı.

Cumhuriyet Caddesi boyunca park yeri bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Bu durum, cadde üzerindeki trafiğin daha da yavaşlamasına neden oldu. Park yeri bulmakta zorlanan sürücüler, caddenin neredeyse her noktasını doldurdu.

Araç yoğunluğuna ek olarak, şehir merkezindeki kaldırımlarda da yaya trafiği oldukça fazlaydı. Hem sürücüleri, hem de yayaları zor durumda bırakan bu yoğunluk karşısında, trafik ekipleri düzeni sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Pazartesi günü yaşanan bu yoğunluk sebebiyle Cumhuriyet Caddesi'nde ulaşım durma noktasına geldi. - BAYBURT