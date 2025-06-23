Bayburt'ta Pazartesi Yoğun Trafik Sorunu

Bayburt'ta Pazartesi Yoğun Trafik Sorunu
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Bayburt'ta haftanın ilk iş günü olan Pazartesi, Cumhuriyet Caddesi'nde yoğun araç trafiği nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Köylerden gelen vatandaşlar ve dönen gurbetçilerin eklenmesiyle hareketlilik yaşandı. Park yeri bulamayan sürücüler, yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Yoğunluk, trafik ekiplerinin de müdahale etmesine yol açtı.

Bayburt'ta haftanın ilk iş günü olan Pazartesi, şehir merkezinde yoğun trafikle başladı. Özellikle kentin en işlek noktalarından Cumhuriyet Caddesi'nde uzun araç kuyrukları oluştu.

Sabah saatlerinden itibaren artan trafik yoğunluğuna, köylerden gelen vatandaşların yanı sıra, yaz dönemiyle birlikte memleketlerine dönen gurbetçilerin de eklenmesiyle kentte hareketlilik yaşandı.

Cumhuriyet Caddesi boyunca park yeri bulamayan sürücüler, araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Bu durum, cadde üzerindeki trafiğin daha da yavaşlamasına neden oldu. Park yeri bulmakta zorlanan sürücüler, caddenin neredeyse her noktasını doldurdu.

Araç yoğunluğuna ek olarak, şehir merkezindeki kaldırımlarda da yaya trafiği oldukça fazlaydı. Hem sürücüleri, hem de yayaları zor durumda bırakan bu yoğunluk karşısında, trafik ekipleri düzeni sağlamak için yoğun çaba sarf etti. Pazartesi günü yaşanan bu yoğunluk sebebiyle Cumhuriyet Caddesi'nde ulaşım durma noktasına geldi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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