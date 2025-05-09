Terör örgütü PKK, fesih kongresini topladı

Türkiye 40 yıllık beladan kurtuluyor! PKK fesih kongresini topladı
PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var

PKK'nın kongre açıklamasında parantez açılan isim: Çok emeği var
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' iddiasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu ilk kez hakim karşısına çıktı

Bayburt'ta Otlatma Verimliliğini Artıracak 25 Sıvat Dağıtıldı

Bayburt'ta Otlatma Verimliliğini Artıracak 25 Sıvat Dağıtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 'Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında 25 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirildi. Proje, meralardaki otlatma verimliliğini artırmayı ve hayvan refahını güçlendirmeyi hedefliyor.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, 'Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi' çerçevesinde 25 adet sıvat dağıtımı yapıldı.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(DOKAP) desteğiyle 5,5 milyon TL bütçeli 'Bayburt Meralarında Otlatma Verimliliğinin Artırılması Projesi' kapsamında, Aydıntepe ilçesinin merkez mahallelerinde aşılanan hayvan sayısına göre 25 adet sıvatın dağıtımı yapıldı. Projeyle, meralardaki otlatma verimliliği artırılarak hem hayvan refahı, hem de üretim kapasitesi güçlendiriliyor. Aydıntepe İlçe Tarım Müdürü İbrahim Köksal, sıvatlarını alan çiftçilere hayırlı olması temennisinde bulunarak, çalışmaların devam edeceğini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı

Devlet hastanesinde kaydedilen görüntü tartışma yarattı
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.