Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta Organik Tarım ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Toplantısı

Bayburt'ta Organik Tarım ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta organik tarımı geliştirmek ve tıbbi aromatik bitkilerin potansiyelini değerlendirmek amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Vali Mustafa Eldivan, doğal kaynakları koruyarak tarımı sürdürülebilir hale getirme vurgusu yaptı ve tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için yapılacak çalışmalara değindi.

Bayburt'ta organik tarımı geliştirme ve tıbbi aromatik bitkilerin potansiyelini değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Bayburt'ta yetişen tıbbi aromatik bitkilerin çeşitliliğini artırılması üzerinde durularak, değerlendirmeler yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, doğal kaynakları koruyarak tarımı daha sürdürülebilir hale getirmek ve Bayburt'un zengin bitki çeşitliliğini ekonomiye kazandırmak için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Özellikle Bayburt'ta yetişen tarhun otunun önemine değinen Vali Eldivan, tarhun gibi çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin de marka haline gelmesi için çalışmalara ağırlık verildiğini kaydetti.

Toplantıya, ilgili kurum müdürleri de katılarak, fikir ve önerilerini paylaştılar. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

Rize'de heyelan! Ölü ve yaralılar var

 Teğmenler yemin için 7 kez başvuru yapmış

Teğmenler 7 kez başvuruda bulunmuş

 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu 'kararsızlar' oldu

En çok oyu ne CHP ne AK Parti aldı
CHP'de 'saf' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? YANDEX ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Yandex neden açılmıyor, sorun ne? KYK BURS/ KREDİ İLK ÖDEME NE ZAMAN? KYK burs/kredi ilk ödeme tarihi belli oldu! Yenidoğan Çetesi davasında son durum nedir? Yenidoğan Çetesi erkek bebeklerine ne yaptı? Huriye Martı kimdir? Huriye Martı kaç yaşında ve nereli? Türkiye yenilirse ne olur? Türkiye Uluslar Ligi grubundan çıkarsa ne olur? (Karadağ-Türkiye maçı) SON DAKİKA! Rize Çayeli'nde ne oldu? Heyelan anı (VİDEO İZLE) Rize Çayeli'de heyelanda öldü veya yaralı var mı? Son durum nedir? Galler - İzlanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galler İzlanda UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz izleme linki Erkekler Günü hangi gün? Dünya Erkekler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı? Çekya - Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Çekya Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçı şifresiz izleme linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.