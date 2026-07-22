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Yaz Kur'an kursu öğrencileri futbol turnuvasında buluştu

Yaz Kur'an kursu öğrencileri futbol turnuvasında buluştu
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Bayburt İl Müftülüğü, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri arasında birlik ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla 4 hafta sürecek futbol turnuvası düzenledi. 24 takımın mücadele edeceği organizasyonla öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımı ve sosyal bağlarının güçlenmesi hedefleniyor.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik futbol turnuvası başlatıldı.

Yaz Kur'an kurslarından eğitim alan öğrenciler arasında birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuva, 4 hafta sürecek.

2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda toplam 24 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuva ile öğrencilerin hem sportif faaliyetlere katılması hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Bayram Danacı, turnuvanın açılışında öğrencilere başarılar dileyerek organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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