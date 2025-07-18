Bayburt'ta Koyunculuk Projesi Kredi Miktarı 1.2 Milyon Liraya Yükseltildi

Bayburt'ta Koyunculuk Projesi Kredi Miktarı 1.2 Milyon Liraya Yükseltildi
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Bayburt'ta 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında koyunculuk yapan vatandaşlara sağlanan kredi miktarı 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. Küçükbaş hayvan işletmelerinin kapasitelerini artırmayı hedefleyen proje, sürdürülebilir işletmeler oluşturmayı amaçlıyor.

Bayburt'ta sürdürülen 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında koyunculuk yapan vatandaşlara sağlanan kredi miktarı 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

Küçükbaş hayvan işletmelerinin kapasitelerini artırmayı hedefleyen projede, sürdürülebilir ve ekonomik işletmeler oluşturulması, yetiştiricilerin Tarım ve Orman Bakanlığı desteklerinden maksimum düzeyde faydalanması ve amaçlanıyor. Yapılan girişimlerin ardından proje kredi limiti 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldı. Bu artışla birlikte projeye başvuruda bulunan yetiştiriciler kredi desteğinden faydalanarak, ortalama 100 başlık bir koyun sürüsü kurabilecekler. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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