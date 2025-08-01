Bayburt'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti

Bayburt'ta İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısı Gerçekleşti
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2025 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu'nun 2025 yılı 3. Olağan Toplantısı yapıldı. Toplantıda, istihdamın artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurul gündemindeki konular görüşülerek, karara bağlandı.

Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Eldivan, istihdamın artırılmasının hem bireysel refah hem de ilin ekonomik kalkınması açısından önem taşıdığını belirtti. "İlimizde iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını doğru analiz ederek, mesleki eğitimlerle desteklenen istihdam politikaları geliştirmek temel önceliğimizdir" diyen Vali Eldivan, özellikle gençlerin nitelikli iş gücüne dönüşmesini sağlayacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. Toplantı, karşılıklı fikir alışverişinde bulunmasıyla son buldu. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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