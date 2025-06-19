Bayburt'ta IPARD III Tanıtım Toplantısı Düzenlendi

Bayburt'ta tarım sektöründeki iş birliğini artırmak, destekler hakkında bilgilendirme yapmak ve üreticilerin taleplerini dinlemek amacıyla IPARD III tanıtım bilgilendirme toplantısı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısının ana gündem maddeleri arasında tarım sektöründeki güncel gelişmeler, sunulan hibe ve destek programları yer aldı. Katılımcılara, tarımsal üretimde verimliliği artırma ve modern teknikleri kullanma konularında bilgiler aktarıldı. Ayrıca, üreticilerin hibe ve desteklerden daha etkin faydalanabilmeleri için yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

Toplantıda, sektör temsilcileri ve üreticiler, tarım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik beklentilerini ve çözüm önerilerini ilettiler. Karşılıklı bilgi alışverişi ve istişarelerin yapıldığı toplantı, Bayburt'ta tarım sektöründe güçlü bir iş birliği ortamı oluşturma hedefiyle sona erdi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Yusuf Beran Vuran, Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumu (TKDK) Erzurum Bölge Koordinatörü Mustafa Kılıç, İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen, kooperatif, birlik başkanları, sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı. - BAYBURT