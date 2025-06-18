Bayburt'ta 'Gençlik Yaz Kulübü' Başlıyor

Bayburt'ta 'Gençlik Yaz Kulübü' Başlıyor
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlik Yaz Kulübü', 30 Haziran'da başlayacak. 9-15 yaş gruplarına yönelik spor aktiviteleri, kültür-sanat eğitimleri ve teknoloji atölyeleri ile yaz tatilinde gençlere çeşitli fırsatlar sunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli geçirmesi amacıyla hazırlanan ' Gençlik Yaz Kulübü' 30 Haziran'da başlıyor. Bayburt Gençlik Merkezi tarafından okullarda yaz kulübünün tanıtım çalışmaları yapılmaya devam ediyor.

9-12 ve 13-15 yaş gruplarına özel olarak düzenlenecek yaz kulübünde; spor aktiviteleri, kültür-sanat eğitimleri, teknoloji ve yenilik atölyeleri ile yaşam becerileri eğitimi gibi birçok farklı etkinlik yer alacak. Programlar, gençlerin ilgi alanlarına göre çeşitlilik gösterecek ve birer haftalık dönemler halinde düzenlenecek.

Okullarda tanıtımlarına devam eden Gençlik Merkezi liderleri, gençlerin yaz tatillerini nitelikli bir şekilde değerlendirmeleri için bu kulübün önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Katılımın ücretsiz ve kontenjanın sınırlı olduğu kulübe başvuruların alınmaya başladığı ifade edildi.

Detaylı bilgi ve kayıt için gençlerin, Gençlik Merkezlerine müracaat edebileceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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