Haberler

Bayburt'ta fide ve fidan satış yerleri denetlendi

Bayburt'ta fide ve fidan satış yerleri denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki fide ve fidan satış noktalarında sertifika, bitki pasaportu ve etiket bilgilerini denetleyerek ürünlerin mevzuata uygunluğunu kontrol etti.

Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren fide ve fidan satış noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Teknik personellerce yapılan denetimlerde, satışa sunulan fide ve fidanların sertifikaları, bitki pasaportları ve etiket bilgileri incelendi. Ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğu kontrol edilirken, işletme yetkililerine de gerekli bilgilendirmelerde bulunuldu.

Denetimlerde, üreticilerin sağlıklı ve kaliteli üretim materyallerine ulaşabilmesi için satış noktalarındaki ürünlerin kayıt durumu, etiket doğruluğu ve izlenebilirlik şartları da kontrol edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, bitkisel üretimde kaliteyi korumaya yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği belirtildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Beyaz et soruşturmasında İstanbul'daki marketlere ceza yağdı

Bakanlık gerekeni yaptı! İstanbul'daki marketlere ceza yağdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı

Sınırda milyonluk operasyon! Araçtan kilo kilo altın çıktı
ABD Hava Kuvvetleri açıkladı: B-52 kazasında kurtulan olmadı

Trump'a kötü haber! Ülkeyi sarsan kazada kurtulan olmadı
Dünya Kupası sürerken kovuldu! 5 gollük hezimet sonrası yeni hoca geldi

Yenilince hocayı kovup yerine yenisini bile getirdiler
Motorine ikinci indirim geliyor

Peş peşe güzel haberler! Gece yarısı ikinci indirim geliyor
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi

Ortalık mahşer yerine dönecekti! Dakikalar kala iptal edildi
Ünlü milyarderin görüntülerine tepki yağıyor: Bu nasıl bir kibirdir

Bu nasıl bir kibirdir! Korumaları da kendisi de ayrı olay
35 yaşında hayatını kaybeden Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu

Ece İrtem'in cenaze programı belli oldu