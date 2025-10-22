Bayburt'ta Dikenless Kuşburnu Üretimi Değerlendirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, aromatik dikensiz kuşburnu üretimine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, dikensiz kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılması ve bu alanda yürütülecek projelerin planlaması ele alındı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Bayburt'un tarımsal üretim potansiyelinin geliştirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve aromatik bitki çeşitliliğinin artırılmasına yönelik planlamalar görüşüldü.

Vali Eldivan, dikensiz kuşburnu üretiminin yaygınlaştırılmasının hem çiftçilerin gelir düzeyine katkı sağlayacağını hem de Bayburt'un tarımsal markalaşmasına önemli bir değer katacağını ifade ederek, Bayburt'un dağlarının kuşburnuyla dolu olduğunu belirtti. - BAYBURT