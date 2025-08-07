Bayburt'ta Arılı Kovan Desteklemesi Çalışmaları Başladı

Bayburt'ta Arılı Kovan Desteklemesi Çalışmaları Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2025 yılı 'Arılı Kovan Desteklemesi' kapsamında Bayburt'ta kovan tespit çalışmaları ile arıcılık yapanların kovanları yerinde inceleniyor. Bu çalışmalar, destekleme başvurularının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için önemli bir adım.

2025 yılı 'Arılı Kovan Desteklemesi' kapsamında Bayburt'ta kovan tespit çalışmaları başladı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, arıcılık yapanların kovanlarını yerinde inceleyerek, kayıt altına alıyor.

İl genelinde sürdürülen çalışmalarla, destekleme başvurusunda bulunacak üreticilerin sahip olduğu arılı kovan sayıları netleştiriliyor. Saha tespitlerinin tamamlanmasının ardından destekleme süreci de başlayacak.

Yapılan tespit çalışmalarıyla birlikte kayıtlı üretimin desteklenmesi ve arıcılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı

E-Devlet'i kontrol edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama

Sahte diploma soruşturmasıyla ilgili AK Parti'den ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.