Haberler

Bayburt'ta TOKİ kura çekimi 12 Ocak'ta yapılacak

Bayburt'ta TOKİ kura çekimi 12 Ocak'ta yapılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TOKİ tarafından Bayburt'ta inşa edilecek 723 sosyal konutun hak sahipleri, 12 Ocak'ta gerçekleşecek kura çekimiyle belirlenecek. Proje, dar ve orta gelirli ailelere yönelik, güvenli yaşam alanları sağlamak amacı taşıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, 12 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bayburt'ta yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak.

TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek.

TOKİ tarafından yürütülen projeyle, afet riskine karşı güvenli ve dayanıklı yaşam alanları oluşturulması, aynı zamanda vatandaşların uygun maliyetlerle konut sahibi olması amaçlanıyor. Proje, özellikle dar ve orta gelirli aileleri kapsıyor.

Sosyal konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt'ta konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Halep'teki operasyonlar sonrası YPG'lilerin tahliyesi başladı

YPG Halep'ten atılıyor! Sınırdan ilk görüntüler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak

Arda oyuna girince derbide kıyamet koptu: Florentino seni kovacak
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Öğrencilerine evinde temizlik yaptıran öğretmene insan ticaretinden gözaltı

Türkiye'nin konuştuğu öğretmen gözaltında! Suçlama hayli vahim
Dünyaları verseler satmayacak! İşte Sadettin Saran'ın transferine kapıyı kapattığı isim

Dünyaları verseler satmayacak! İşte transferine kapıyı kapattığı isim
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı