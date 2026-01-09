Bayburt'ta TOKİ kura çekimi 12 Ocak'ta yapılacak

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Bayburt'ta yapılacak 723 sosyal konutun hak sahipleri, 12 Ocak Pazartesi günü saat 17.00'de Çoruh Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belirlenecek.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak hayata geçirilen 'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilecek. Bayburt'ta yapılacak kura çekimiyle birlikte projeden yararlanacak vatandaşlar netlik kazanacak.

TOKİ, Bayburt merkezde 500, Arpalı'da 31, Çayıryolu köyünde 20, Aydıntepe'de 30, Demirözü'nde 79 ve Gökçedere'de 63 olmak üzere toplam 723 sosyal konut inşa edecek.

TOKİ tarafından yürütülen projeyle, afet riskine karşı güvenli ve dayanıklı yaşam alanları oluşturulması, aynı zamanda vatandaşların uygun maliyetlerle konut sahibi olması amaçlanıyor. Proje, özellikle dar ve orta gelirli aileleri kapsıyor.

Sosyal konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bayburt'ta konut ihtiyacının önemli ölçüde karşılanması hedefleniyor. - BAYBURT