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Bayburt'ta 240 büyükbaş kapasiteli işletmeyi İl Tarım ve Orman Müdürü ziyaret etti

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Bayburt'ta 240 büyükbaş kapasiteli işletmeyi İl Tarım ve Orman Müdürü ziyaret etti
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Bayburt’un Yelpınar köyünde KKYDP kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan 240 büyükbaş kapasiteli işletme ziyaret edildi. İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, işletme sahibi Hayri Tekin’den bilgi aldı.

Bayburt'un Yelpınar köyünde, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle kurulan, 240 büyükbaş hayvan kapasiteli işletme ziyaret edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse ile Müdür Yardımcısı Gökmen Şengün, işletme sahibi Hayri Tekin ile bir araya gelerek işletmenin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, işletmenin mevcut durumu yerinde incelenirken kırsal kalkınma yatırımlarının hayvancılık sektörüne katkıları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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