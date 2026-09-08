Bayburt’ta 2026 yılı arıcılık destekleme başvuruları başladı

Bayburt'ta arıcılık sektörünün desteklenmesine yönelik 2026 yılı arıcılık destekleme başvuruları başladı. Üreticiler, başvurularını 30 Ekim Cuma gününe kadar yapabilecek.

Herhangi bir arıcılar birliğine üye olmayan üreticiler, başvurularını İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapabilecek. Arıcılar birliğine üye olan üreticiler ise destekleme başvurularını bağlı bulundukları birlik üzerinden gerçekleştirecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı