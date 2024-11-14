Üye Girişi
Haberler

Bayburt'ta 1200 Adet Sıvat Dağıtımı Gerçekleştirildi

Bayburt'ta 1200 Adet Sıvat Dağıtımı Gerçekleştirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan meraların otlatma verimliliğini artırma projesi kapsamında 5 milyon 500 bin TL bütçeli sıvat dağıtım programına katıldı. Toplamda 1200 adet sıvat, Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde 193 köy ve mahalleye dağıtıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Tarım ve Orman Müdürlüğünün sıvat dağıtım programına katıldı.

Çiftçilerle bir araya gelen Vali Eldivan, "Bayburt'umuzun meralarının otlatma verimliliğini arttırma projesi kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce hazırlanan ve DOKAP idaresi tarafından finanse edilen 5 milyon 500 bin TL. bütçeli, Bayburt, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerimizde, 193 köy ve mahallemizde,1200 adet sıvat dağıtımı gerçekleştirdik. Tüm Bayburtlu çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın

İstanbul'da metroda yangın! İstasyon kapatıldı, yolcular tahliye edildi

 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal 'diktatör' çıkışı

AK Parti kurucusundan canlı yayında skandal Atatürk çıkışı

 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi! O suç artık ön ödeme kapsamında
Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı

Başsavcılık etkinlik ve konserleri mercek altına aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yenikapı metrosunda yangın mı çıktı, seferler iptal mi? Yenikapı metrosunda nasıl yangın çıktı? Sözleşmeli öğretmenlik tercih ekranı açıldı mı? MEB 20 bin öğretmen ataması tercihleri başladı mı? Yenikapı metrosu neden kapatıldı, ne zaman açılacak? Yenikapı metrosu ne zaman çalışacak? METRODA YANGIN! İstanbul'da hangi metroda yangın çıktı? Yenikapı metro seferleri iptal mi edildi? Resmi Gazete'de 9. Yargı Paketi yayımlandı mı? 14 Kasım Resmi Gazete atama kararları! Sandık Kokusu 35. bölüm tek parça izle! Sandık Kokusu full HD izleme linki! Kuruluş Osman 170. bölüm izle! Kuruluş Osman SON BÖLÜM tek parça izle! Leyla 9. bölüm izle! Leyla 9. bölüm tek parça full HD izleme linki! İzmir'de AIDS'ten ölen 13 yaşındaki çocuk kim, AIDS nasıl bulaştı? Kuzu yürek dolması tarifi! MasterChef Kuzu yürek dolması nasıl yapılır? MasterChef ciğer kavurma tarifi! En güzel ciğer kavurma tarifi! Ciğer kavurma tarifi nasıl yapılır? Ciğer kavurma için malzemeler!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.