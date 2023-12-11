Bayburt İl Müftülüğü Öğrencilere Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Düzenliyor
Bayburt İl Müftülüğü, 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi kapsamında öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyor. Cami gezileri, sohbetler ve eğlenceli etkinliklerle öğrencilerin katılımı sağlanıyor.
Bayburt İl Müftülüğü, 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' (ÇEDES) Projesi çerçevesinde, öğrencilere yönelik sosyal ve kültürel faaliyetler düzenliyor.
Düzenlenen faaliyetler dahilinde camiler gezilerek, öğrencilere caminin bölümleri tanıtıldı. Daha Bayburt Bamsı Beyrek Seyir Terasına geçilerek, çay eşliğinde sohbet edildi, gün içerisinde yapılacak faaliyetler hakkında öğrenciler bilgilendirildi.
Sohbetin, muhabbetin ardından öğrenciler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde okçuluk ve çeşitli oyunlara katılarak, doyasıya eğlendiler.
Programda öğrencilere Gençlik Manevi Danışmanı İsmail Çalgın, Vaiz Saliha Yaşaroğlu, imamlar Halil İbrahim Pınar, Samet Tatlı ve İkram Durğut eşlik etti. - BAYBURT