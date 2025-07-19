Bayburt Doğal Taş Fabrikası Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi

Bayburt Doğal Taş Fabrikası Yönetim Toplantısı Gerçekleştirildi
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Bayburt Doğal Taş Fabrikasının 2025 yılı Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında yapıldı. Toplantıda fabrikanın durumu, üretim kapasitesi ve finansal gelişmeleri değerlendirildi.

Bayburt Doğal Taş Fabrikasının 2025 yılı Temmuz ayı yönetim kurulu toplantısı, Vali Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, fabrikanın durumu değerlendirildi.

Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, fabrikanın mevcut faaliyetleri, üretim kapasitesi, ihracat performansı ve finansal gelişmeleri ele alındı.

Toplantının sonunda değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Vali Eldivan, istihdam artışı ve ekip çalışmasıyla fabrikanın üretim kapasitesinin önemli ölçüde arttığını ifade etti. Ayrıca fabrikanın, yerel ticaret ortaklarına katkı sunacağını ve Bayburt ekonomisine katkıda bulunacağını vurgulayan Eldivan, artan üretim kapasitesinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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