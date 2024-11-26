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Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Avrasya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Avrasya Üniversitesi'ni Ziyaret Etti
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Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Adnan Altay Altınörs, Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ile önemli görüşmeler yaptı. İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, kültürel ve eğitim alanındaki işbirliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

Bir süre önce Türkiye'nin Batum Başkonsolosu olarak göreve başlayan Adnan Altay Altınörs, Avrasya Üniversitesi'ni ziyaret etti.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ve Genel Sekreter Gülay Yeniçeri ile makamında görüşen Altınörs "Akrabalık bağlarımızın da bulunduğu görev bölgemizle ülkemiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri daha ileriye taşımak, yatırımcılarımızın hak ve çıkarlarını korumak, ayrıca bölgemizi ziyaret eden vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri sıkıntıların üstesinden gelmek önceliklerimiz arasındadır. Kapımızın sizlere her zaman ve her durumda açık olduğunu belirtmek isterim. Birlikte düşünüp, beraber çalışarak alacağımız sonuçların daha etkin ve kalıcı olmasını sağlayacaktır " dedi.

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız ise "Yakın komşumuz ve stratejik ortağımız Gürcistan'ın önemli şehri Batum'a Başkonsolos olarak görevlendirilmenizden dolayı tebriklerimizi arz ediyorum. Dış İşleri Bakanlığımız bünyesindeki deneyiminiz ile ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inancımız tamdır. Dost ve komşu ülkemiz Gürcistan ile ülkemiz arasındaki ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerin yanı sıra eğitimde de işbirliği ilişkilerini ileri bir seviyeye taşıyabilmek için Avrasya Üniversitesi olarak her zaman destekçiniz olacağız" diye konuştu.

Yıldız ziyarette Başkonsolos Altınörs'e plaket ve kitap takdim etti. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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