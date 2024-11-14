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Batman Havalimanında bir ayda 51 bin yolcu uçtu

Batman Havalimanında bir ayda 51 bin yolcu uçtu
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Batman Havalimanından, 2024 yılı Ekim ayında, 51 bin 56 yolcu uçtu.

Batman Havalimanından, 2024 yılı Ekim ayında, 51 bin 56 yolcu uçtu.

Devlet Hava Meydan İşletmeleri (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Ekim ayında Batman Havalimanından uçakla seyahat edenlerin istatistiklerini açıkladı. DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2024 yılı Ekim ayı Batman Havalimanı istatistiklerine göre, iç hat yolcu trafiği 51 bin 56, kişi oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak sayısının 300'e ulaştığı belirtildi. Yük trafiğinin ise toplamda 468 ton olarak gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, 2024 yılı ilk 10 aylık gerçekleşme verilerine de yer verildi. Bu verilere göre Batman Havalimanından Ocak ve Ekim sonuna kadar 536 bin 404 yolcu hizmet aldı. Yük trafiği ise 3 bin 130, yük trafiği de 5 bin 711 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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