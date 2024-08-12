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Batman Havalimanı'nda Temmuz Ayında 58 Bin 234 Yolcu Havayolunu Kullandı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nda Temmuz ayına ait yolcu, uçak ve yük istatistiklerini paylaştı. Temmuz ayında Batman Havalimanı'nda toplamda 58 bin 234 yolcu havayolunu kullandı.

Batman Havalimanı'nda Temmuz ayında 58 bin 234 yolcu havayolunu kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Batman Havalimanı'nda 2024 yılı Temmuz ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre, Batman Havalimanı'nda Temmuz ayında, iç hat yolcu trafiği 57 bin 893 oldu. Dış hat yolcu trafiği 341 oldu. Temmuz ayında Batman Havalimanında toplamda 58 bin 234 yolcu havayolunu kullandı. Temmuz ayında Batman Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 296, dış hatlarda 2 olmak üzere toplamda 298'e ulaştı. Yük, kargo, posta, bagaj trafiği ise Temmuz ayında toplamda 673 ton oldu. 7 aylık (ocak-temmuz) dönemde ise Batman Havalimanı'nda yolcu trafiği 379 bin 135, uçak trafiği 2 bin 252, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 4 bin 116 ton olarak gerçekleşti. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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