Batman'da İftar Sofralarının Vazgeçilmezi Çiğköfteye Rağbet Artıyor

Batman'da iftar sofralarının vazgeçilmezi çiğköfteye rağbet artınca kuyruklar oluştu.

Gülistan Caddesi başında çiğköfte satışı yapan İdris Ekinci, Ramazan ayında satışlarının gözle görülür şekilde arttığını söyledi. Yılın 12 ayı çiğköfte sattıklarını, ancak özellikle Ramazan ayında sofraların vazgeçilmezi olduğu için talebin daha fazla olduğunu belirten Ekinci, "Çiğköftemiz el yapımı. Özellikle iftara 2 veya 3 saat kala tezgahımın önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Çiğköfte satışlarımız her bütçeye göre 50 liradan başlıyor 100 lira ve 150 liraya kadar gidiyor" dedi. - BATMAN